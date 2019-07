Drei Weltrekorde durch Smith, Dressel und Schupkow

Am Freitag hat es bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Gwangju drei weitere Weltrekorde gegeben! Der US-Amerikaner Caeleb Dressel schlug über 100 m Delfin im Halbfinale nach 49,50 Sekunden an, im Halbfinale über 200 m Rücken trumpfte die erst 17-jährige Regan Smith in 2:03,35 Minuten auf, 200-m-Brust-Gold ging im Weltrekord von 2:06,12 Minuten an den Russen Anton Schupkow.