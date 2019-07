Verteilen statt wegwerfen

„Es kommt nicht selten vor, dass Menschen verzweifelt anrufen und sagen, dass der Kühlschrank leer ist und sie nicht wissen, wo sie etwas zu essen hernehmen sollen“, berichtet Vereinsobfrau Tina Widmann. Hier setzt „Rollende Herzen“ an: Fast 50 Freiwillige holen mit Bussen und Privatautos von etwa 40 Märkten und Bäckereien übrig gebliebene Ware ab: solche, die zwar noch völlig in Ordnung ist, aber aufgrund gesetzlicher Vorschriften nicht mehr verkauft werden darf. Es sind dies z. B. Lebensmittel kurz vor oder nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums. In Lagern wird alles sortiert, dann in die „Herzerlbusse“ geladen und etwa 80 Ausgabestationen angefahren.