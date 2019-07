30 Millionen Euro für Ausbau steirischer Schulen

30 Millionen Euro, das ist eine nette Summe. So viel werden in den nächsten zwei Jahren in Schul-Aus- und -Umbauprojekte gesteckt. Für Landeschef Hermann Schützenhöfer die berühmte Win-win-Situation: Zum einen ermöglicht es den Kindern ein modernes Lernen, zum anderen bekommen steirische Firmen Bauaufträge.