Landwirt ließ verletzte Sau wochenlang leiden

Schon mit dem Erfassen der Personalien hatte Richterin Michaela Lapanje ihre liebe Not. Der Landwirt gab an, so ungefähr 1000 Euro im Monat einzunehmen, gleichzeitig aber 3000 Euro für seinen Kredit zurückzuzahlen. „Das geht sich nicht aus“, meinte die Vorsitzende. Die Ehefrau würde auch 2000 Euro verdienen, kam es vom Angeklagten. „Trotzdem. Sie müssen mehr haben, 2000, 3000 Euro?“, bohrte die Richterin nach. „Sowas, ja“, blieb der Angeklagte vage.