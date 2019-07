„Avengers: Endgame“ stößt „Avatar“ vom Kino-Thron!

Disney gehören sieben der zehn erfolgreichsten Filme der Geschichte

Aber zurück zum historischen Erfolg für die Avengers. So toll die Zahlen auch klingen mögen - die Vergleichszahlen des vor zehn Jahren erschienenen bisherigen Spitzenreiters „Avatar“ sind nicht an die Inflation oder steigende Preise für Kinotickets angepasst. Insgesamt besitze Disney mittlerweile die Rechte an sieben der zehn kommerziell erfolgreichsten Filme der Geschichte, berichtete „Variety“. Dazu zählt auch der bisherige Blockbuster-König „Avatar“, nachdem Disney das Filmstudio Twentieth Century Fox übernommen hat.