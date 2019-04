„Avengers 4“: Das Ende ist bester Teil des Weges!

Das Ende ist Teil des Weges: Was 2008 mit „Iron Man“ begann, endet 2019 in einem fulminaten Finale. Nach 21 Superhelden-Abenteuern, vom ersten Avenger, Captain America, bis zur intergalaktischen Captain Marvel und dem dramatischen Cliffhanger in „Avengers: Infinity War“, kommen jetzt in „Endgame“ (Kinostart 24.4.) die Helden des Marvel Cinematic Universe zum ultimativen Showdown gegen Thanos zusammen. krone.at verlost Kinotickets für die emotionale und actionreiche Achterbahnfahrt, die völlig verdient als die Mutter aller Comic-Verfilmungen in die moderne Filmgeschichte eingehen wird. Und keine Sorge: Wir spoilern nicht, wir verlosen lieber Kinotickets für das Endspiel der Avengers!