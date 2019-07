Kurios! Trinkpause wurde Fußballer zum Verhängnis

Kaum greift die neue Wechselregel im Fußball, der zufolge der Auszutauschende den Platz an der nächstgelegenen Linie verlassen muss, gibt’s Verwirrung. So am Samstag in der ersten Landescup-Runde zwischen den Salzburger Liga-Klubs Bergheim und Union Hallein (2:0).