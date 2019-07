Mit Flow vom Berg zur Therme

Eine Million Euro wurden von den Tourismusverbänden und den Gemeinden Bad Kleinkirchheim und Feld am See sowie vom Land in den neuen Trail investiert. „Betrieben wird dieser von den Bergbahnen Bad Kleinkirchheim“, klärt Wolfgang auf, die sich von den Mountainbikern eine Steigerung des Sommergeschäft erhoffen. Denn Bad Kleinkirchheim mit seinen zahlreichen Natur-Trails und der jahrelangen auf Konsens mit den Grundeigentümern ausgelegten Vorarbeit von Wolfgang Krainer hat sich zu einem Bergparadies für Mountainbiker entwickelt. Weiter so.