USA: Keine F-35-Kampfflugzeuge mehr für die Türkei

Die US-Regierung drohte der Regierung in Ankara daher wiederholt mit „negativen Konsequenzen“. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump in der Angelegenheit ein gewisses Verständnis für die Türkei gezeigt. Türkische Rüstungsfirmen waren an der Produktion des neuen Kampfjets beteiligt, und Ankara hat 116 Maschinen bestellt.