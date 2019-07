Schüsse von Balkon: Schütze weiter in Nervenklinik

Jener schießwütige Ex-FPÖ-Gemeinderat, der am Freitag nach einer Balkon-Ballerei in Salzburg Schlagzeilen machte, ist nach wie vor in der Christian-Doppler-Klinik. Ein Unterbringungsverfahren ist am Bezirksgericht anhängig, ein Neuropsychiater wird ihn nun untersuchen. Der Flachgauer ist darüber entsetzt und will nach Hause.