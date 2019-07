Schüsse von Balkon ohne strafrechtliche Folgen

Jener FPÖ-Mandatar, der am Freitag von einem Balkon im Salzburger Flachgau 29-mal geschossen hatte, sowie jener Pensionist, der in der Vergangenheit auf der freiheitlichen Nationalratsliste in Salzburg-Stadt stand und die Tat in einem Posting auch noch guthieß, dürften wohl beide ohne strafrechtliche Folgen davonkommen. Laut Staatsanwaltschaft habe der 57-jährige Schütze kein strafrechtliches Delikt erfüllt, der Befürworter seiner Taten folglich auch nicht.