So erstellen Sie Passwörter, die man sich merkt

Immer wieder neu

Auch starke Passwörter verlangen, dass Sie sie ab und an ändern. Das gelingt am einfachsten, wenn Sie beim nächsten Mal wieder nach der gleichen Methode vorgehen und dabei Ihren Grundbaustein thematisch aus der gleichen Ecke wählen, also wieder den ersten Satz eines Buches oder immer etwas aus Ihrer Vergangenheit, z.B. „Mein erstes Auto war ein weißer Opel Corsa, Baujahr 1997“.