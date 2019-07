Tadoussac: Wo „James Bond“ im Wasser planscht

Sie jubelt, sie jauchzt, ihre Stimme überschlägt sich fast – so als wäre es das erste Mal, dass sie Wale sichtet. Dabei leitet Mathilde die Bootsrundfahrten zur Beobachtung der sanften Riesen seit vielen Jahren. Doch die beiden Buckelwale, die vor dem Bug der „Grand Fleuve“ aufgetaucht sind, haben ihre Begeisterung vollends entfacht. Es sind „Gaspar“ und „Tic Tac Toe“, die da unbeschwert spielen, weiß Mathilde sofort. Alte Bekannte eben. Sie springen, sie klatschen mit der mächtigen Schwanzflosse auf die Wasseroberfläche – die pure Lebensfreude.



Wir sind auf dem Sankt-Lorenz-Strom nahe von Tadoussac im Osten Kanadas. Wer an „whale watching“ interessiert ist, für den ist der kleine Ort, etwas mehr als 200 Kilometer und drei Fahrstunden von Quebec entfernt, ein fast zwingendes Ziel. Kaum ein anderer Punkt weltweit bietet so gute Möglichkeiten, die sanften Riesen zu beobachten. In Tadoussac muss man nicht einmal weit mit dem Boot hinausfahren, um sie zu sehen. Sie ziehen majestätisch in einem Abstand von nur wenigen Metern am Ufer vorbei.