Mondfinsternis: Nur wenige Wolken trübten Sicht

Der Vollmond in der Nacht auf Mittwoch war die Voraussetzung für eine Mondfinsternis. Sonne, Erde und Mond standen dabei genau auf einer Linie und der Erdtrabant wanderte durch den Schatten der Erde. Dabei kann der Mond vollständig (totale Mondfinsternis) oder nur teilweise (partielle Mondfinsternis) in den Kernschatten der Erde eintauchen. Um 22.01 Uhr trat der Mond dann am Dienstag in den Erdschatten, um 23.32 Uhr wurde die größte Verfinsterung erreicht, zwei Drittel der Mondscheibe waren dabei verdunkelt. Um 1 Uhr endete die Finsternis schließlich wieder.