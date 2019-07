Bierlein erfreut: „Uns alle eint europäische Idee“

Merkel: „Ich gewinne eine neue Partnerin in Brüssel“

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel würdigte die neue EU-Kommissionspräsidentin als „überzeugte und überzeugende Europäerin“. „Sie wird nun mit großem Elan die Herausforderungen angehen, vor denen wir als Europäische Union stehen. Das hat sie in ihrer Rede im Europäischen Parlament sehr deutlich gemacht“, sagte die CDU-Politikerin. Auch wenn ich heute eine langjährige Ministerin verliere, gewinne ich eine neue Partnerin in Brüssel. Daher freue ich mich auf eine gute Zusammenarbeit."