Spitze der Sozialdemokraten nun für von der Leyen

Tag der Entscheidung für Ursula von der Leyen: Heute ist das EU-Parlament in Straßburg am Wort und stimmt darüber ab, ob die deutsche Verteidigungsministerin, die als Kompromisskandidatin von den Staats- und Regierungschefs nominiert wurde, Jean-Claude Juncker an der Spitze der EU-Kommission beerben darf. Die Sozialdemokraten im Europaparlament wollen weitgehend für sie stimmen. Die Wahl in geheimer Abstimmung startete kurz nach 18 Uhr. Die Auszählung der Stimmzettel kann einem Sprecher des Parlaments zufolge bis 20 Uhr dauern.