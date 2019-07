Bilyk und Szilagyi blasen mit THW Kiel zum Angriff

Sportchef Viktor Szilagyi, per 1. Juli in die Geschäftsführung aufgestiegen, und Nikola Bilyk, dem Teamkapitän. Der wie gewohnt körperlich top vorbereitet in den Trainingsstart am vergangenen Sonntag ging, im Urlaub auf Sardinien und in Kroatien nicht nur das „dolce vita“ genoss…