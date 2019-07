Strache nennt Wiener Bürgermeister widerlich

„Die Aussagen des Bürgermeisterswaren klar und unmissverständlich“, heißt es aus dem Büro von Michael Ludwig. Zu dem Satz, dass man sich „noch wundern“ werde, wird erklärt. „dass sich seit dem Ibiza-Video niemand mehr in Österreich und in Europa über Freiheitliche Funktionäre wundere“. Gemeinsame Fotos beim Zuprosten und Winken, wie beim Neustifter Kirtag (Bild unten), wird es so schnell wohl nicht mehr geben.