Müllabfuhr wird billiger, danach droht Preishammer

Die Frage ist, wie lang die Freude über die Senkung anhält. In Wien gibt es das Valorisierungsgesetz, das die Kommunalgebühren (Kanal, Abwasser, Müll) automatisch erhöht, sofern ein an die Inflation angelehnter Schwellenwert überschritten wird. Der Stichtag dafür ist jeweils Ende August. Aus aktueller Sicht sieht es so aus, dass die Tarife mit 1. Jänner 2025 angehoben werden müssten.