Stadt Wien bittet Kartenkeiler nun zur Kasse

Novelle in Begutachtung

Um das Problem in den Griff zu bekommen, geht eine Novelle des Gebrauchsabgabengesetzes in Begutachtung. Künftig ist es dann möglich, Zonen festzulegen, in denen die „Mozarts“ ihrem Geschäft nachgehen können. Die Zahl der Ticketkeiler soll ebenfalls beschränkt werden. Wie die Regelung im Detail aussehen soll, ist noch offen. „Ich hoffe natürlich auf eine möglichst geringe Zahl von ,Mozartverkäufern‘“, stellt Bezirkschef Markus Figl (ÖVP) klar.