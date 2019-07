Trump-Kritikerin Megan Rapinoe sagt „Sorry“

„Wir müssen die Welt zu einem besseren Ort machen!“ US-Fußballstar und frisch gebackene Weltmeisterin Megan Rapinoe hat bei einer Rede in New York am Mittwoch auf die übliche Kritik an Präsident Donald Trump verzichtet und gab sich vielmehr handzahm. Sie habe in den vergangenen Jahren im Streit mit dem US-Verband Dinge gesagt, für die sie sich entschuldigen möchte. „Es ist Zeit, zusammenzukommen“, so Rapinoes Appell.