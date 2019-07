Rapinoe: „Trump schließt Menschen wie mich aus“

Besuch im Kapitol für Rapinoe und Co. genehm

Einer Einladung ins Kapitol, die führende Mitglieder der Demokraten bereits ausgesprochen haben, wollen die US-Frauen hingegen Folge leisten. In dem Gebäude in Washington sind die beiden Kammern des Kongresses angesiedelt, der in den USA für die Gesetzgebung zuständig ist. Auch Rapinoe kündigte ihr Kommen an.