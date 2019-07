Rezept der Woche: Forelle nach Kartäuserart

Zubereitung: Die küchenfertigen Forellen kurz unter fließendem Wasser abspülen und abtrocknen. Für die Füllung die Pilze mit einem scharfen Messer putzen und klein schneiden. 1 Zwiebel, Petersilie und Knoblauch fein hacken. Mit den Pilzen vermengen und die Butterflocken einarbeiten. Salzen und pfeffern. Mit dieser Fülle die Bauchhöhlen der Forellen füllen. Die Fische nebeneinander in eine geräumige Form schichten. Die Karotte in Scheiben und die Zwiebel in Ringe schneiden und über den Forellen verteilen. Mit Wein übergießen und bei geringer Hitze auf dem Herd oder bei 180° im Ofen garen. Nach einer Stunde die Fische aus der Form heben, auf einer Servierplatte anrichten und warmstellen. Die Sauce in einen Topf umgießen und einkochen. Mit etwas Mehl oder Saucenbinder binden. Mit etwas Butter verfeinern und über die Forellen gießen. Als Beilage gekochte Erdäpfel oder Weißbrot reichen.