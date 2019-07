Die verrückten Ferien von David Alaba sind vorbei

Der Startschuss fiel am 11. Juni mit dem Flug nach Mykonos. Mit dabei war auch Jan Kohler, der Pastor an der Hillsong Church in München ist. Aus Griechenland ging es nach Mattersburg zum Finale des Coca-Cola-Cups, ehe er kurz nach Paris zur Fashion Week jettete, dort NBA-Star Carmelo Anthony, den belgischen Modeschöpfer Kris Van Assche und Blogger Jean-Claude Mpassy traf. Über seinen 27. Geburtstag am 24. Juni war Alaba mit seinem engsten Umfeld auf Mallorca in Santa Ponca. Am Wochenende danach feierte er seinen Ehrentag in Schönbrunn auf der Gloriette noch einmal ganz groß. Das Motto lautete „The Great Alabisi“, angelehnt an „The Great Gatsby“.