„Riesiger Held!“ Arnautovic fliegen die Herzen zu

Umarmung mit Hulk

Seitens des Vereins nahm Sun Xiang (oben) die Neuerwerbung in Empfang, der Sportdirektor kann auf Österreich-Vergangenheit verweisen: 2008/09 spielte der Defensivspieler in der Bundesliga für Austria Wien. Vom Flughafen ging es für Arnautovic ins Trainingszentrum des Klubs, wo er dem neuen Team vorgestellt wurde, es zu einer herzlichen Umarmung mit Stürmerstar Hulk kam. Ehe Marko sich mit Oscar (unten), dem zweiten Brasilianer im Team, für einen ersten Plausch zurückzog. Heute hat der Wiener bereits seinen nächsten Termin, stellt er sich - so sah es der gestrige Fahrplan vor - bei der offiziellen Präsentation den Fragen der Journalisten.