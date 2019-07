Wiener Fiaker: „Er hat das doch nicht so gemeint“

Seit dem Ibiza-Skandal sind versteckte Kameras besonders in - jetzt ist auch ein Wiener Fiakerfahrer in die Videofalle getappt. In einer Undercover-Aktion nahmen Aktivisten einen Kutscher bei Gesprächen über dessen Tiere auf. Der Mitarbeiter teilte den angeblichen Kunden dabei offen seine Schlachtungs-Fantasien mit. Ein Kollege springt jetzt für ihn in die Bresche: „Er hat das doch nicht so gemeint.“