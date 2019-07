Briten und Franzosen wollen US-Truppen ersetzen

Neben Deutschland, Frankreich und Großbritannien gehören der Anti-IS-Koalition 77 weitere Staaten an. Das größte Kontingent an Bodentruppen stellt die Kurdenmiliz YPG im Nordosten Syriens. Im März hatte sie gemeinsam mit verbündeten Milizen und der Unterstützung durch US- und britische Truppen Baghouz, die letzte IS-Bastion in Syrien, eingenommen (siehe Video unten).