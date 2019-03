Allianz: „Kalifat des IS vollständig eliminiert“

Die letzte Bastion der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat im syrischen Baghouz ist gefallen. Das vom IS ausgerufene „Kalifat“ sei „vollständig eliminiert“, erklärte der Sprecher der von den USA unterstützten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) am Samstag und verkündete eine „hundertprozentige territoriale Niederlage“ des IS. Die Offensive zur Befreiung von Baghouz hatte am 9. Februar begonnen, die Kämpfer leisteten erbitterten Widerstand. Eine Gefahr bleibt die Terrormiliz aber weiterhin, denn in Syrien und dem Irak gibt es zahlreiche Schläferzellen, die immer wieder Anschläge verüben. Zudem warnte das Pentagon vor wenigen Wochen, dass der IS binnen sechs bis zwölf Monate wieder auferstehen könne.