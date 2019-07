„Londons Botschafter verrückter, sehr dummer Typ“

US-Präsident Donald Trump setzt seine harschen Attacken auf die britische Premierministerin Theresa May und ihren Botschafter in den USA fort. Auf Twitter bezeichnete Trump den britischen Diplomaten Kim Darroch am Dienstag als „verrückten“ und „sehr dummen Typen“. Die wütenden Äußerungen beziehen sich auf die Veröffentlichung geheimer Schreiben Darrochs in der „Mail of Sunday“, in denen er den US-Präsidenten als „unsicher“ und „inkompetent“ beschrieben und die US-Regierung als „dysfunktional“ eingeschätzt hatte.