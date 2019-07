A10: Abfahrten werden fix an Wochenenden gesperrt

Bundesstraße in Wals wird ebenso gesperrt

Auch in Wals geht man den Schritt zur Dauersperre. Hier wird zwischen dem Kreisverkehr bei der Autobahnabfahrt und dem Walserberg auf der B1 die Verordnung gelten. Aber nicht nur an den sechs Wochenenden, sondern zusätzlich noch an den Freitagen. Wie auf der Tauernautobahn gilt: Zielverkehr wird jederzeit möglich sein. „Unser Ziel ist, den Urlauberreiseverkehr auf der Autobahn zu halten. Wir wollen die vom Ausweichverkehr der Stau-Umfahrer massiv betroffenen Anrainer schützen und ihnen im Sommer wieder mehr Lebensqualität zurückgeben“, so Schnöll.