Weltmeister-Schwimmer rettet Touristen das Leben

Der italienische Nachrichtendienst „ANSA“ war Augenzeuge des Geschehens. Am Sonntag um 15:15 Uhr wurden die Badenden auf eine Gruppe mit einem aufblasbaren rosaroten Schwan aufmerksam. Der Wind blies den Schwan fort, ein Mann soll versucht haben, ihn schwimmerisch einzuholen. Dabei geriet er in Not. Als seine Freunde das bemerkten, riefen sie um Hilfe.