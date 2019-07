Tomic erklärt Lustlos-Auftritt - Strafe zu hoch?

Bernard Tomic will gegen eine hohe Geldstrafe in Wimbledon berufen. Bei seiner 2:6,1:6,4:6-Niederlage in der ersten Runde gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga hatte der Australier nach Ansicht der Veranstalter zu wenig Einsatz gezeigt, das Match war nach nur 58 Minuten vorbei. Es war das kürzeste Wimbledon-Herrenmatch seit 15 Jahren