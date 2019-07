Roger Federer: Rasen in Wimbledon ist wie ein Wein

So wenig er sich vielleicht bei zwei weiteren Siegen das programmierte Halbfinal-Duell mit Rafael Nadal wünscht, so sehr hat er um ein anderes mit dem Mallorquiner gekämpft. Zugunsten seiner Stiftung wird er 2020 in seinem 6. „Match for Africa“ gegen Nadal in Südafrika spielen. „Ich habe zwei Jahre gebraucht, um ein Datum zu finden, das uns beiden passt“, verriet Federer lachend. Damit wird ein großer Wunsch Federers, dessen Mutter Südafrikanerin ist und der ja neben der Schweizer auch die südafrikanische Staatsbürgerschaft besitzt, erfüllt.