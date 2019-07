Marquez holt sich die Pole für den Deutschland-GP

Der spanische Honda-Star fuhr am Samstag im Qualifying für den Motorrad-WM-Lauf 0,205 Sekunden vor Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) und 0,211 vor Maverick Vinales (ESP/Yamaha) Bestzeit. KTM-Fahrer Pol Espargaro (ESP/+0,828 Sek.) wurde Achter. WM-Spitzenreiter Marquez geht am Sonntag auf seinen siebenten Sachsenring-Sieg in Serie los.