ÖFB-Star Arnautovic besteht Medizincheck für China

Prominente Kollegen

Bestätigt ist der Transfer zum chinesischen Meister, bei dem mit den Brasilianern Oscar und Hulk zwei weitere prominente Offensivspieler unter Vertrag stehen, noch nicht. Arnautovic muss sich mit Shanghai SIPG noch über Vertragsdetails einigen. Der Wiener befindet sich derzeit noch im Urlaub, am Sonntag müsste er beim Trainingslager von West Ham in Bad Ragaz in der Schweiz einrücken.