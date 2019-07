Kind stürzte 20 Meter durch Schneebrücke ab

Das 14-jährige Mädchen war mit seiner Familie zum Wandern in der Welterbe-Wanderwelt am Dachstein-Krippenstein in Obertraun unterwegs. Sie waren am sogenannten Heilbronner-Rundwanderweg auf dem Weg zum Dachsteinhai, knapp unter 2000 Meter Seehöhe unterwegs. Aufgrund der Höhenlage und des schneereichen Winters befinden sich entlang des Rundweges teilweise noch Schneefelder.