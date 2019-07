Nasse Straße: Lkw rutschte in ein Brückengeländer

Während ein Gewitter über das Murtal zog kam es am Mittwochnachmittag zu einem LKW Unfall in Sachendorf. Ein LKW Lenker, der in Richtung Gaal unterwegs war, verlor aus nicht näher bekannten Umständen die Kontrolle für sein tonnenschweres Fahrzeug, kam von der Straße ab , durchstieß dabei ein Brückengeländer und kam vor dem Ingeringbach zum Stillstand.