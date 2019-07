Deutscher Weltmeister als Verstärkung für Hütter

Hütter: „Erwartungen schrauben sich nach oben“

Zugänge wie Durm und Kohr sollen der Eintracht dabei helfen, das Niveau nach einer starken Saison mit Europa-League-Halbfinale und Rang sieben in der Liga zu halten oder gar zu steigern. „Die Erwartungen schrauben sich nach oben. Ich will eine Mannschaft auf dem Platz haben, die das fortführt, was wir in der vergangenen Saison gezeigt haben“, sagte Eintracht-Coach Adi Hütter beim Trainingsstart.