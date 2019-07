Neuer Erpresser-Virus installiert sich ohne Zutun

Erpresser-Software fordert 2500 US-Dollar Lösegeld

Sodin hatte demnach bisher vor allem Opfer im asiatischen Raum im Visier: 17,6 Prozent der Angriffe wurden in Taiwan, 9,8 Prozent in Hongkong und 8,8 Prozent in der Republik Korea entdeckt. Es wurden jedoch auch Angriffe in Europa - darunter auch Deutschland und Italien -, Nordamerika und Lateinamerika beobachtet.