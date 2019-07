Katie Melua: „Österreicher haben mehr Gefühl“

Nun spielst du bei der „Klassik am Dom“-Reihe vor der Linzer Domkirche erneut bei uns. Ist die österreichische Musikgeschichte mit all ihren großen Komponisten eine Inspirationsquelle für dich selbst?

Wenn ein Land eine so große Musikkultur hat wie Österreich, dann spiegelt sich das auch in der Öffentlichkeit wider. Es ist so einfach sich zu beschweren, dass das Mainstreampublikum keine Ahnung von guter Musik hat - zumindest in England ist das so. Die Österreicher haben da wohl mehr Gefühl dafür. Mein Bassist und mein Bruder, der wiederum Gitarrist in meiner Band ist, haben die Bücher von Arnold Schönberg studiert und haben auch sein Geburtshaus besucht. Für mich ist es eine großartige Sache, dass die Leute meine Musik mögen. Ich bin darüber sehr begeistert.