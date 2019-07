90 Prozent der Teenager fühlen sich unter Druck

Klären Sie zuerst mit Ihrem Kinderarzt ab, ob von medizinischer Seite her alles in Ordnung ist. Manchmal kann ein Problem mit dem Stoffwechsel oder dem Hormonhaushalt dahintersteckt liegen. Außerdem kann eine Ernährungsberatung Ihnen helfen herauszufinden, welche Lebensmittel für Ihre Tochter und den Rest der Familie aktuell (nicht) gesund sind, wo sich „Dickmacher“ verstecken und wie Sie diese ersetzen können. Bewegen Sie sich - eventuell findet sich ein gemeinsames sportliches Hobby!



Viele Kinder verlieren im Großwerden und dem damit verbunden Wachstumsprozess von selbst an Gewicht. Es gibt auch Kinder, die heimlich Süßigkeiten mampfen und dies perfekt vor den Eltern geheim halten können. Gehen Sie dem nach, schimpfen Sie jedoch im Falle des Falles nicht. Wichtiger: Einfühlsam erklären, warum das auf Dauer nichts bringt, und nachforschen, welches Defizit hinter dem Suchtverhalten liegt. Überprüfen Sie auch Ihr eigenes Essverhalten. Zu viel Fokus auf gesunde Ernährung kann ebenso Druck und Stress verursachen!