Große Solidarität für Guggenberger

Anna Hennersperger, die Seelsorgeamts-Leiterin, erinnerte an die Apollo-Mission: Houston, wir haben ein Problem. „Der Ruf aus unserer Diözese nach Unterstützung vor bereits elf Jahren ging nicht nach Houston, sondern an kirchliche Leitstellen, an den Metropoliten, an den Vorsitzenden der Bischofskonferenz und an den damaligen Nuntius. Denn auch wir hatten ein Problem.“ Anders als beim Apollo-Programm habe es aber wenig nachhaltig lösungsorientierte Resonanz gegeben. Vielleicht liege das Problem in Houston. „Wir sind nicht das Volk der Bischofskongregation, sondern Gottes Volk.“ Und auch ein Nuntius dürfe sich nicht herausnehmen, uns zu demütigen. Apollo13 habe nach einer Zeit in der Warteschleife Schwung aufgenommen und in einer sicheren Landung ein gutes Ende gefunden. „Auch Papst Franziskus sagt: Herausforderungen existieren, um überwunden zu werden“, so Hennersperger, die für ihre Rede langen,kräftigen Applaus erhielt.