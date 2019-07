Chilly Gonzales: Zu 100 Prozent im Team Wien

Du hast mit großen Künstlern wie Daft Punk, Feist, Peaches und vielen anderen gearbeitet. Was ist entscheidend für eine Kooperation? Geht es um die Persönlichkeit? Um die Musik? Darum, dass du von einer Zusammenarbeit dazulernst?

Ich will einfach das Gefühl haben, nützlich zu sein. Ich mag es zu wissen, was die andere Person fühlt, wenn sie etwas von mir erwartet. Ich mag nicht einfach nur zusammenarbeiten und dann überlegen, was wir jetzt tun sollen. Das muss schon etwas vorgeplant sein und man muss sich auf den anderen einstellen. Wenn jemand einen Text von mir will, mache ich klar, dass es Leute gibt, die meine Rap-Lyrics mögen, ich das aber nicht professionell mache. Es ist nicht meine Hauptaufgabe. Ich finde immer Wege Wörter so zu verwenden, wie ich es mag, aber eigentlich bin ich der „worst MC“. Oder bei euch Wienern vielleicht der „Wurst-MC“. (lacht) Peaches, Feist oder Jarvis Cocker zählen aber auch zu meiner musikalischen Familie, weil wir alle sehr gut befreundet sind. Wir sehen uns auch außerhalb der Arbeit recht oft und das ist der Unterschied zu anderen Kooperationen. Wir geben uns gegenseitig Ratschläge, machen zusammen Musik oder auch nicht. Mit Daft Punk ist das wiederum etwas anders, weil ich dann durch Zufall für ein paar Tage in der Major League der Elektronik lande. Dort fokussiere ich mich natürlich viel stärker auf meine Rolle im Studio. Mit meinen Freunden ist all das verschwommener, weil wir als Freunde anders miteinander umgehen. Wir reden über Unsicherheiten und verstärken unsere Ideen oder Meinungen. Ich facetime mit vielen Menschen und spiele ihnen meine Ideen vor, bevor ich sie aufnehme. Das ganze Jahr, als ich „Solo Piano III“ schrieb, war ich in Kontakt mit meinem Produzenten, Leslie Feist und meinen Filmdirektoren. Es ist mir wichtig, was andere Musiker und Branchenkollegen denken, denn es kann sein, dass ich etwas total Falsches mache und dann können mich andere warnen. Es öffnet dir die Augen, wenn andere Meinungen kommen. Auf „Solo Piano II“ habe ich etwa viel zu viele langsame Songs geschrieben und ein befreundeter Violinist sagte mir, dass er bei Konzerten am liebsten immer mit seinen Fingern knacken würde, weil es so fad war. Das war hartes, aber ehrliches und hilfreiches Feedback, denn in den nächsten Wochen habe ich herausgefunden, wie ich das Set spannender gestalte. Ich gebe anderen Ratschläge genauso weiter, wie ich sie gerne bekomme. Wenn ich mit den ganz Großen zusammenarbeite, dann höre ich am ersten Tag einmal nur zu, weil ich nicht das Gefühl verbreiten möchte, ihre Zeit zu verschwenden. Ich will genau wissen, was sie von mir wollen und deshalb bin ich aufmerksam. Bei Daft Punk oder Drake ist das etwa so der Fall.