Flugretter starten neu durch

„6000 Patienten hat der in Wiener Neustadt stationierte ITH des ÖAMTC seit Inbetriebnahme im Jahr 1999 zwischen Krankenhäusern transferiert“, so der Leitende Notarzt Dr. Helmut Trimmel. Der hochmoderne Helikopter kommt immer dann zum Einsatz, wenn es bei Verlegungen schnell gehen muss. Bisher war die Mannschaft auf Bereitschaft - das heißt, bei einer Alarmierung war der Hubschrauber innerhalb von 30 Minuten einsatzbereit. Das ändert sich nun. Ab heute ist der EC 135 täglich zwischen 8 und 21 Uhr mit einem Piloten, einem Arzt sowie einem Intensivpfleger besetzt. „Spitäler der gesamten Ostregion können so rascher auf einen mit modernster Medizin-Technik ausgerüsteten Helikopter zugreifen und Verlegungen effizient planen“, betont ÖAMTC-Geschäftsführer Reinhard Kraxner.