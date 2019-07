Neuer Rekord: Wien ging im Juni so richtig baden

Strahlende Aussichten auch für den Juli

Und auch der Juli startet vorerst vielversprechend: In der kommenden Woche setzt sich das strahlend schöne Sommerwetter fort, am Montag werden noch einmal - wie bereits am Sonntag - Temperaturen von bis zu 36 Grad erwartet. Nach einem Gewitterintermezzo in der Nacht auf Dienstag bleibt uns der Sommer auch weiterhin erhalten. So hoch wie zuletzt wird das Quecksilber im Laufe der Woche aber nicht mehr klettern, an der 30-Grad-Marke dürfte es aber kratzen.