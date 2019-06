13 Minuten Blackout lassen Speicherpreise steigen

Flash-Speicherchips, wie sie in dem Werk gefertigt werden, kommen in vielen verschiedenen Geräten zum Einsatz. Sie sind das Herzstück von Solid State Drives (SSDs), die heute in den meisten Laptops als primäres Speichermedium dienen. Sie liefern Speicherplatz in Smartphones, Spielkonsolen, stecken in USB-Sticks und werden für Speicherkarten für Kameras, Handys und andere Geräte benötigt.