Mehr Action? Rosberg für Tankstopp-Comeback

Vettel nicht in Top drei

Zum Abschluss präsentierte Rosberg in einem Gedankenexperiment die für ihn besten drei Fahrer, wenn alle das gleiche Auto hätten. Sein Ex-Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton wäre die Nummer eins („Für mich einfach der Allergrößte“), dann kämen Red Bulls Max Verstappen und Daniel Ricciardo von Renault. Erst danach sein Landsmann Sebastian Vettel und der zweite Ferrari-Fahrer Charles Leclerc. „Jetzt werdet ihr wahrscheinlich schreien, weil Vettel nicht in den Top drei ist“, sagte der auch als TV-Experte tätige Rosberg. Dies sei aber nur eine Momentaufnahme aufgrund der „jetzigen Form.“