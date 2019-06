Kein Abnehmer! Arsenal bekommt Özil nicht los

Nur Platz fünf in der Premier League, wieder kein Startplatz in der Champions League - und auch das Finale in der Europa League hat Arsenal London gegen den Stadtrivalen Chelsea verloren. Nein, es läuft nicht bei den Gunners. Deshalb fordern die Fans nun einen Neustart. Superstar Mesut Özil soll Platz machen. Doch es findet sich kein Verein, der das Mega-Gehalt des Deutschen stemmen könnte.