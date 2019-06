75 Mio. €, aber Salzburg-Wundercrew ist Geschichte

Moneten-Mittwoch

Positiv für Österreichs Meister: Zu den rund drei Millionen Euro Ablöse für Verteidiger Igor, der an SPAL Ferrara (Serie A/It) verkauft wurde, kommen durch Schlagers Transfer-Hit zumindest 15 weitere Millionen dazu. Durch den Moneten-Mittwoch hat Salzburg allein in den vergangenen sechs Monaten rund 75 Transfer-Millionen lukriert. Dafür werden heuer in der Champions League mit Ulmer und Ramalho wohl nur zwei Kicker der Wundercrew fix zum Einsatz kommen. Walke ist verletzt, bei Rückkehrer Hwang ist der Verbleib wie bei Pongracic nicht sicher. Und bei Samassekou stehen die Zeichen ebenfalls auf Abschied.