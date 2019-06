Niederlande & Italien komplettieren Viertelfinale

Die Niederlande haben bei der Fußball-WM der Frauen in Frankreich das letzte Viertelfinal-Ticket gelöst. Nach einem späten 2:1-Sieg gegen Ex-Weltmeister Japan am Dienstag treffen die Europameisterinnen auf Italien, das zuvor China 2:0 besiegt hatte. Die WM wird in der Runde der letzten acht mit Ausnahme der USA eine rein europäische Angelegenheit.